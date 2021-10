Tra Bordighera e Sanremo una strage di pini marittimi, comitati contro i Comuni

Sanremo. Quando gli alberi crollano improvvisamente minacciando l’incolumità di cose e persone è uno scandalo, quando si tagliano per prevenire incidenti gravi, su indicazione dei tecnici agronomi, pure. Non c’è pace sulla questione del verde pubblico, con i comitati Ponente Ambiente e Cultura, Pat (Paesaggio Alberi e Territorio) e Italia Nostra, che si scagliano contro le amministrazioni civiche dell’Imperiese, con particolare riferimento a quelle di Sanremo e Bordighera, per la “strage” di pini marittimi a cui si sta assistendo da ormai qualche anno a questa parte.

