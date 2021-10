Triora. «Triora entra a far parte del circuito “Villaggi degli Alpinisti”. Un onore e un orgoglio per tutta la comunità, e un impegno per chi amministra a tutelare, mantenere e dove possibile migliorare quanto di bello il nostro territorio ha saputo presentare in fase di candidatura. Grazie». Queste le parole dell’amministrazione comunale della località in provincia di Imperia, che domenica 17 ottobre entrerà ufficialmente nella rete transfrontaliera dei Bergsteigerdörfer.

