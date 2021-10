1,2 miliardi da Aspi a Genova come risarcimento del Morandi, 3 milioni ai residenti sotto il viadotto Bisagno

Genova. Nell’ambito dell’accordo firmato tra ministero della Mobilità sostenibile e Aspi – un accordo che prevede 13,6 miliardi di euro di investimenti su opere per la collettività da parte della società Autostrade – 1,2 miliardi andranno al territorio di Genova e della Liguria come sostanziale risarcimento per i danni patiti dopo il crollo di ponte Morandi, su cui proprio oggi è iniziato il processo.

