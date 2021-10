Genova. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, dal 21 ottobre, per 10 giorni, nel tratto di via Cornigliano tra via Piana e piazza Conti è istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, per la realizzazione della rotatoria di valle (vedi mappa allegata).

