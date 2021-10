Covid, Toti: «Con l’obbligo di green pass le prime dosi di vaccino sono cresciute del 20% al giorno»

Genova. «Con l’obbligo di Green Pass le prime dosi di vaccino sono cresciute del 20% circa al giorno rispetto al trend atteso in assenza di obbligo. La stima si basa sui dati aggiornati delle vaccinazioni in Liguria. Ieri le prime dosi di vaccino effettuate sono state 3.097, l’altro ieri erano state 2.731 e il 12 ottobre 2.146. In questi ultimi giorni si è registrato un costante aumento». Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti rispetto all’obbligo di green pass che scatterà da oggi per i circa 600.000 occupati in Liguria.

