Autostrada Torino-Savona, lanciato il progetto per la riqualificazione verde delle aree di servizio: terminerà nel 2023

Autostrada A6. Riqualificare il patrimonio verde all’interno delle aree di servizio presenti lungo la tratta A6 Torino-Savona. È questo l’obiettivo dell’iniziativa lanciata da Autostrada dei Fiori, società del Gruppo ASTM che gestisce in concessione la tratta autostradale, ed Ecogest, azienda che si occupa per conto della concessionaria dei servizi di manutenzione e gestione delle opere in verde.

... » Leggi tutto