Camporosso, una comunità in lutto per la morte a 24 anni di Sara Squaranti

Camporosso. E’ cordoglio non solo a Camporosso, ma in tutto l’Intemelio, per la morte di Sara Squaranti, 24 anni. La giovane si è spenta ieri, all’ospedale di Imperia, nel giorno del suo compleanno. Allegra, solare, testarda, determinata, semplicemente unica. Il ricordo di chi conosceva Sara è quello di una ragazza piena di sogni, estroversa, gioiosa ma anche forte e pronta a difendersi da tutto e da tutti.

