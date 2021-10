Due scrittori ponentini, Gisella Merello e Roberto Capaccio, presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino

I due scrittori, la bordigotta Gisella Merello e il vallecrosino Roberto Capaccio, hanno presentato le loro due ultime opere invitati dall’organizzazione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Giovedì era il giorno dell’inaugurazione della rassegna e per l’occasione i libri sono stati illustrati nella nuovissima Sala Bianca al padiglione 3 del Lingotto. Nonostante le restrizioni sanitarie il Salone Internazionale del Libro di Torino quest’anno si è avviato con un grande successo di pubblico e molte persone hanno affollato anche le presentazioni ufficiali in programma come quella citata.

... » Leggi tutto