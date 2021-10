Effetto obbligo green pass, boom di tamponi in Liguria: oltre 15mila in 24 ore

Liguria. Se già ieri, nel primo giorno di entrata in vigore del green pass obbligatorio per lavorare, il bollettino parlava di quasi 12000 tamponi, oggi si segna un nuovo record: il dettaglio dei 64 nuovi positivi registrati in Liguria è infatti a fronte di 12.339 tamponi antigenici rapidi e 2.830 tamponi molecolari: in tutto oltre 15mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dal bollettino di oggi di Regione/Alisa.

