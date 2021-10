Investe soldi in una società di servizi, ma è una truffa: il racconto di un sanremese

Sanremo. Un sanremese di 41 anni, l’agente di commercio Paolo Oggero, ha denunciato una società di servizi presso la quale aveva investito 2mila euro con la promessa, poi non mantenuta, di guadagnarne 6.120 in tre anni tramite bonifici di circa 170 euro al mese, che gli avrebbero consentito di ottenere una gift card da spendere in diverse catene di supermercati. Un investimento nel quale, oltre a lui, avevano creduto anche alcuni dei suoi familiari tanto che nell’operazione, in totale, hanno investito 12mila euro. Dei soldi, però non si sa più nulla e l’uomo si è recato dai carabinieri di Sanremo per denunciare la truffa che ha coinvolto lui e la sua famiglia.

