Anzio. Non sorride all’Iren Genova Quinto la prima trasferta della stagione: in casa dell’Anzio i ragazzi allenati da Jonathan Del Galdo vengono superati (10-9, ancora con un solo gol di scarto, proprio come contro la Pallanuoto Trieste) dalla formazione laziale restando a secco di punti dopo due partite.

