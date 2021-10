Genova. “Arrivati a questo punto non ci fermiamo, non si può tornare indietro“. Questa l’estrema sintesi che arriva dai manifestanti no green pass che ancora questa mattina presidiano i varchi portuali di Genova, proseguendo in questo modo le agitazioni e la vertenza contro la certificazione sanitaria resa obbligatoria per accedere ai luoghi di lavoro dal governo Draghi.

... » Leggi tutto