Prima Categoria “B”: Sampierdarenese seconda in solitaria, male Cogoleto e Fegino

Vittoria del Savona che conferma così il primo posto in solitaria. La Sampierdarenese è la più diretta inseguitrice. I genovesi hanno battuto in mattinata il Quiliano&Valleggia. Bella vittoria dello Speranza, arrivata grazie a ben cinque reti rifilate al Città di Cogoleto, ora ultimo a zero punti insieme al Fegino. Dopo la sconfitta di sette giorni fa contro il San Cipriano, la Vadese è tornata a muovere la classifica grazie al pareggio con il Pra Fc. Ha riposato la Letimbro.

