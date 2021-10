Liguria Digitale, Toti: «Nomina di Castanini è transitoria per individuazione di figura con competenze necessarie»

Genova. «È prevista la nomina di un altro amministratore ma in questa fase transitoria è opportuno che l’azienda vada avanti, visto che ha gestito e sta gestendo molte partite strategiche per il nostro territorio, a partire dal programma di vaccinazione fino a tutte le innovazioni legate alla digitalizzazione della sanità. Penso che le opposizioni ormai abbiano perduto dal loro vocabolario una consonante e una vocale, la ‘s’ e la ‘i’ e abbiano comprato in abbondanza la ‘n’ e la ‘o’: probabilmente devono smaltirle dall’ultima sconfitta elettorale per cui ne avevano comprate troppe. Mi pare che non arrivino mai suggerimenti ma solo continui dinieghi a proposte assolutamente razionali». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla polemica sollevata dalla minoranza circa la nomina di Enrico Castanini ad Amministratore Unico di Liguria Digitale.

