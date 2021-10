Tra Roma e Torino al ballottaggio anche la piccola Rondanina: tutto per “colpa” di una scheda bianca

Rondanina. Il ballottaggio che non ti aspetti. E’ quello di Rondanina, che in mezzo a grandi città come Roma o Torino è tornata al voto in questo secondo turno delle elezioni amministrative per un caso quantomeno “particolare”: il piccolo paesino ai piedi dell’Antola in val Trebbia è di nuovo alle urne perché al primo turno i due candidati sindaci hanno ottenuto lo stesso identico numero di voti.

... » Leggi tutto