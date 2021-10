Valle Argentina, nasce il progetto “Love o’clock”, evoluzione dell’idea che ha ripopolato Glori, premiata da Legambiente

A Glori il tempo sembrava essersi fermato, con i suoi quindici abitanti ed alcuni visitatori estivi. Dall’idea di un gruppo di giovani è nata la voglia di far rivivere il piccolo borgo della Valle Argentina, riportando, fisicamente, le persone ad abitarlo. Con “Glori: the place to Be” sono arrivate nuove famiglie, sono nati 4 nuovi bambini e Legambiente ha voluto dare il suo riconoscimento premiando la frazione del comune di Molini di Triora come una fra le dieci realtà italiane in prima linea per sottrarre i loro territori alla marginalità per il premio “Voler bene all’Italia”.

... » Leggi tutto