Coronavirus, quasi 55mila imperiesi ancora senza vaccino: i dati

Imperia. Il 72,10 per cento dei residenti in provincia di Imperia si è vaccinato contro il Covid-19. E’ quanto emerge dai dati raccolti dall’Asl1 Imperiese aggiornati al 18 ottobre. Su un totale di 196.188 persone che possono essere sottoposte a vaccino, 124.908 cittadini hanno già completato le due dosi, mentre 16.553 hanno ricevuto la prima. Probabilmente per effetto del green pass, diventato obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro lo scorso 15 ottobre, 433 persone hanno prenotato il vaccino. Sono invece 54.727 i non vaccinati: a conti fatti, oltre un quarto della popolazione.

