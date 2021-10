“Dona la spesa”, a Savona raccolte 5,5 tonnellate di prodotti

Savona. Soddisfazione per i risultati per la raccolta solidale di alimenti “Dona la spesa”, promossa da Coop Liguria il 16 ottobre, in concomitanza con la Giornata Internazionale di contrasto alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 29 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto 66 associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

