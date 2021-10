Sanremo. Grande opportunità per i tecnici imperiesi creata dall’Aiac di Imperia presieduta per il 5° anno consecutivo da Vincenzo Stragapede. Lunedì 8 novembre sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar messo a disposizione sulla piattaforma nazionale https://myaiac.it e in cui il relatore sarà l’allenatore del Genoa CFC Luca De Pra.

