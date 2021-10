Regione Liguria, Riolfo (Lega): «Realizzazione dell’Aurelia bis assoluta priorità per il Ponente ligure»

Genova. «Il Ponente ligure non può essere lasciato indietro. E’ stata finanziata la tratta Diano Marina-Imperia dell’Aurelia bis e ora occorre arrivare fino al confine. Pertanto, oggi in consiglio regionale ho discusso l’interrogazione con la quale ho chiesto alla giunta di sapere quali azioni intende sostenere e promuovere per la progettazione del tratto tra Ventimiglia e Camporosso per il quale esiste, allo stato, soltanto uno studio di fattibilità». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).

