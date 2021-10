Sanremo, le palme del lungomare tornano sotto attacco da punteruolo rosso

Sanremo. Via quattro esemplari apparentemente sani dai giardini di via Vittorio Emanuele II, così come sei stipiti capitozzati negli anni passati in corso Imperatrice e controlli a tappeto su tutto il lungomare. Non c’è pace per il patrimonio arboreo della Città dei fiori, questa volta tornato sotto attacco da punteruolo rosso. Un’offensiva silenziosa che presto porterà ad una serie di tagli per improcrastinabili ragioni di sicurezza.

... » Leggi tutto