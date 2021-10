Imperia. Sono 24 i convocati da mister Nicola Ascoli per la gara interna, valevole per la settima giornata di campionato del girone A di Serie D, con il Città di Varese.

Un match importante, che si disputerà domani alle 15 al Nino Ciccione, per risalire la china dopo la sconfitta tra le mura amiche contro il Borgosesia.

... » Leggi tutto