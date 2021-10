Toti assente in Consiglio regionale, minoranza all’attacco: “Si dimetta da assessore alla sanità”

Liguria. In merito alle dichiarazioni del governatore regionale relativamente alle critiche piovutegli addosso dal centro destra ligure a seguito della débâcle elettorale, il capogruppo regionale del M5S, Fabio Tosi, dichiara: “Toti ha ragione: in una maggioranza così spaccata sarebbe opportuno rivedere la composizione degli assessori, a cominciare dalla rimozione di chi, come lo stesso Toti, ricopre doppi incarichi ed è quasi sempre assente”.

