Genoa, l’ennesima sconfitta pone Ballardini sul banco degli imputati: contro lo Spezia vietato sbagliare

Genova. Una pentola a pressione che corre il serio rischio di esplodere. È un Genoa con carattere ma ancora sconfitto quello che da poco ha terminato il match contro il Torino rimediando la quinta sconfitta stagionale in nove gare disputate. Un calendario non facile e la classica rivoluzione estiva operata sul mercato le scusanti, la confusione dimostrata e gli approcci alle sfide troppo spesso poco attenti invece le aggravanti di una situazione che al momento vede il Grifone occupare l’ultimo posto in classifica.

