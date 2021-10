Genova. Missione compiuta. La Sampdoria non doveva fallire l’appuntamento casalingo contro lo Spezia e ha portato a casa i tre punti. La squadra di D’Aversa, oggi sostituito in panchina da Tarozzi, compie un bel salto in classifica raggiungendo momentaneamente Empoli e Udinese a nove punti.

... » Leggi tutto