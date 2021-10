Stella, ineleggibilità del consigliere D’Aliesio: si attende parere del Ministero

Stella. Prima tegola per il neo sindaco di Stella Andrea Castellini. Nel corso del primo Consiglio comunale è stata esposta la bozza di delibera nella quale è riportato che nel verbale di fine consultazione elettorale, siglato dai tre presidenti delle tre sezioni elettorali del Comune di Stella, si sono sollevate eccezioni a riguardo della ineleggibilità del consigliere di maggioranza Marco D’Aliesio, in quanto già consigliere in carica nel Comune di Varazze.

