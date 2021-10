Inaugurata la statua di Paganini davanti al teatro Carlo Felice: “È la scultura della sua anima”

Genova. Sembra incredibile, ma fino ad oggi Genova non aveva mai dedicato una statua a uno dei suoi figli più illustri, Niccolò Paganini. E d’ora in poi, davanti al teatro Carlo Felice dove il grande violinista suonò l’ultima volta nel 1834 in occasione di un concerto per i poveri della città, il suo sguardo severo e quasi feroce accoglierà chi entra nella galleria Giuseppe Siri. La statua, donata dalla fondazione Pallavicino e realizzata dallo scultore Livio Scarpella, è stata inaugurata oggi alla presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi, presidente della fondazione stessa.

