Approvata nuova legge sullo sport regionale, Ferro: “Normativa moderna che riconosce il valore sociale della pratica”

Genova. “Oggi sono molto felice perché si conclude l’iter di approvazione della nuova legge sullo sport. Ho fortemente voluto consegnare ai cittadini ed al mondo dello sport ligure una nuova legge che sia moderna, funzionale e che sia di aiuto per un comparto che molto ha sofferto nei mesi scorsi, ma che non si è mai arreso sino a far diventare il 2021 l’anno d’oro dello sport italiano” con questo commento l’assessore regionale allo sport Simona Ferro plaude all’approvazione unanime da parte del Consiglio Regionale della nuova legge sullo sport che sostituisce la vecchia l.r. 40/2009 senza stravolgerne l’impianto rendendolo, anzi, più moderno e attuale.

