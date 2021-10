Pontedassio. Oggi è la giornata mondiale della pasta, celebrata in tutto il mondo come piatto nazionale, al pari della pizza, dell’Italia. La pasta ad Imperia viene associata all’Agnesi, alla nascita e al triste epilogo dell’azienda. Talvolta però la storia ritorna e a Pontedassio, proprio nel nome dell’Agnesi il museo della pasta sta per diventare una realtà.

... » Leggi tutto