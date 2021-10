Sopraelevata, mistero sul proprietario del cavo crollato. Al via ispezioni per evitare altri distacchi

Genova. A distanza di più di ventiquattr’ore non si sa ancora chi sia il propritario del grosso cavo telefonico che domenica pomeriggio si è staccato dalla Sopraelevata all’altezza di Caricamento e ha colpito almeno tre persone, finite all’ospedale e dimesse dopo poche ore con ferite fortunatamente non gravi. Nel frattempo il Comune corre ai ripari e avvia una serie di controlli straordinari per individuare eventuali situazioni di pericolo e prevenire altri distacchi.

