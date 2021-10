Bordighera, danni da cinghiali: boom di firme per la petizione di Cia Liguria

Bordighera. Gli agricoltori liguri aderenti a Cia Agricoltori italiani sono scesi in piazza per non lasciare campo ai cinghiali e lanciare una raccolta firme, coinvolgendo cittadini e istituzioni, per cambiare la legge regionale. Una petizione che è partita oggi in tutte le province negli stand del “Mercatino delle cassette vuote” dislocato a Bordighera, Albenga, Genova e Varese Ligure. Negli stand nessun prodotto. Perché questo è quello che rischiano gli agricoltori liguri e i consumatori se non si limiterà il fenomeno della presenza insostenibile dei cinghiali ( e di tanti altri selvatici) sul territorio dell’entroterra così come in tante strade cittadine. E non si darà una soluzione definitiva al rimborso dei danni.

... » Leggi tutto