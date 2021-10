Bordighera. Per la seconda volta in pochi anni, al Tobacco Center di Bordighera si è registrato un altro fortunato vincitore. Questa volta, nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele II, 55, è stato vinto un “5” al Superenalotto, e il fortunato acquirente, con una giocata da 5 euro, se n’è portati a casa ben 5.843,73.

... » Leggi tutto