Cabine telefoniche inutilizzate se non come riparo dai senzatetto: botta e risposta tra Lega e Pd

Genova. Sono ormai poche, di fatto del tutto inutilizzate per quella che era stata la loro funzione da almeno una decina di anni. D’altronde chi è che non ha un telefono cellulare. Però non sono mai state del tutto smantellate. Qualche cabina telefonica resiste strenuamente, a memoria del tempo che passa, e c’è chi si è trovato ad usarla in modo alternativo, più o meno legale esso sia. Il riferimento è a chi utilizza le cabine telefoniche superstiti come riparo di fortuna dal freddo o dalla pioggia.

