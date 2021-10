Focolaio Covid a Pieve di Teco, 19 positivi e altri 3 in quarantena: 12 sono vaccinati

Pieve di Teco. Sono diciannove i cittadini di Pieve di Teco sottoposti a tampone e risultati positivi al Covid-19 nelle scorse ore. Oltre a loro, altre tre persone sono state poste in quarantena in quanto contatti stretti. Delle 22 persone totali coinvolte, 12 sono risultate vaccinate contro il Covid, mentre gli altri 10 (di cui otto sono bambini sotto i dodici anni) non sono vaccinati. Si tratta di nuclei familiari.

