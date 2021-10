Funivie, a rischio lo sviluppo dell’infrastruttura: emendamento approvato ma manca la copertura finanziaria

Savona. Sembrerebbe essere a rischio lo sviluppo dell’infrastruttura funiviaria che collega il porto di Savona alla Val Bormida per il trasporto delle rinfuse. Per quanto riguarda i lavori di ripristino ordinari, invece, il neo commissario Vittorio Maugliani ha avviato l’iter. Sono queste le indiscrezioni che trapelano da Roma. In stand-by la questione cassa integrazione, al momento scade il 15 novembre e “se ci saranno le condizioni – hanno spiegato dal gruppo Italiana Coke – l’azienda farà richiesta per rinnnovarla”.

