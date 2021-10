Maltempo record, 55 milioni di danni in Liguria. “Strada per Tiglieto riaperta il 31 ottobre”

Genova. Circa 55 milioni di danni tra patrimonio pubblico e privato: è la stima fatta della Regione per quantificare gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito l’entroterra di Genova e Savona lo scorso 4 ottobre facendo segnare il record storico europeo di pioggia in 12 ore a Rossiglione. In queste ore i tecnici del dipartimento nazionale di Protezione civile stanno visitando le località colpite per redigere i rapporti in base ai quali il Governo concederà lo stato d’emergenza stanziando una prima cifra per le somme urgenze.

... » Leggi tutto