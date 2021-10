Ventimiglia. Un giovane alla guida di una Mini Cooper ha seminato il panico ieri sera nel centro di Ventimiglia, guidando come un pazzo e andando a sbattere contro una serie di auto parcheggiate in via Cavour e largo Torino senza mai fermarsi dopo gli incidenti. La corsa della Mini “impazzita” si è arrestata quando il conducente è andato a sbattere contro un muro uscendo di strada.

