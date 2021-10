Urbanistica e difesa del suolo, dalla Regione 14 milioni per rigenerazione urbana e viabilità

Genova. La Giunta regionale, su proposta degli assessori all’Urbanistica e alla Protezione civile e Infrastrutture Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, ha deliberato un finanziamento di oltre 14 milioni di euro per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, difesa del suolo e viabilità in 50 Comuni liguri. Le risorse andranno a finanziare sia progetti di rigenerazione urbana, immediatamente cantierabili, individuati attraverso una serie di incontri effettuati dagli assessori e dalle strutture tecniche con i sindaci di tutto il territorio, sia interventi infrastrutturali in materia di difesa del suolo e viabilità e mobilità ciclistica.

