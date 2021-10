Ventimiglia. Ha 21 anni ed è neopatentato, L.F., il giovane che nella tarda serata di ieri ha seminato il panico nel centro di Ventimiglia, andando a sbattere, a causa di una guida “folle” almeno contro quattro macchine parcheggiate in via Cavour, per poi scappare, sgommando, e terminare la propria corsa contro un muro delle Gallardi, dove è stato raggiunto.

... » Leggi tutto