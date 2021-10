A Genova arrivano i nuovi cassonetti elettronici: si parte a febbraio 2022, ecco dove

Genova. Saranno installati a febbraio 2022 i primi cassonetti elettronici destinati a rivoluzionare la raccolta rifiuti a Genova. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente Matteo Campora che in questi giorni partecipa a Ecomondo, l’evento dedicato alla sostenibilità in corso a Rimini. Proprio qui sono esposte le campane della Nord Engineering, la società che ha vinto il maxi appalto da 28,5 milioni bandito da Amiu che comprende anche i camion, i badge elettronici e il sistema informatico per gestirli. Sono gli stessi già in uso ad esempio a Sestri Levante.

