Grande festa per il movimento regionale ligure della Federazione Italiana Sport Invernali

Genova. Grande festa sabato pomeriggio (23/10/2021) per il movimento regionale ligure della Federazione Italiana Sport Invernali, al Teatro Civico di Cicagna, oltre 150 gli atleti premiati assieme alle società FISI Liguri per l’attività svolta nella stagione 2020-2021. In apertura, i saluti del sindaco di Cicagna Marco Limoncini, dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, del

sindaco di Lorica Alessandro Graziadelli, in rappresentanza del presidente della Regione Liguria Giovanni Boitano, in rappresentanza del sindaco della città metropolitana Marco Conti, in rappresentanza del presidente del CO.NI. Regione Liguria il membro di giunta Stella Frascà e dal vice presidente nazionale FISI Pietro Marocco. Premiazione condotta dal presentatore Marco Gotelli, assistito in fase di premiazione dal vicepresidente Andrea Pesce e dal segretario Ernesto Puppo.

