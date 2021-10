Bordighera. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata entrerà a far parte dei beni indisponibili del Comune di Bordighera. Per acquisire a titolo gratuito l’appartamento, sito al civico 1 di via Privata Firenze, nel centro della città delle Palme, la pratica passerà in commissione e poi in consiglio comunale per la votazione e la successiva acquisizione al patrimonio dell’Ente.

... » Leggi tutto