Sanremo. Quarta giornata per il campionato Juniores Nazionali e prima uscita ufficiale per le Under impiegate nei campionati giovanili agonistici. Se per la Juniores è arrivata una larga e prevedibile sconfitta contro la corazzata Sestri Levante, dalle altre partite sono giunte tre vittorie ed un pareggio.

... » Leggi tutto