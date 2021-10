Tre atleti dell’Ok Club Imperia ai campionati italiani under 18

Imperia. Pala FIJLKAM Lido di Castel Fusano, Roma, è il Centro Olimpico Nazionale che ha ospitato i primi Campionati Italiani post pandemia con l’augurio da parte di tutti che le attività sportive possano riprendere senza altre interruzioni. Il campionato è quello che vede impegnati i migliori atleti Cadetti (under 18) provenienti dalle fasi di qualificazione regionale svolte in tutta Italia. L’Ok Club Imperia rappresenta la città con tre ottimi agonisti, Saglietto Nicola nella categoria fino a 50 kg, Galletta Federico nei 60 kg e Giromini Filippo nei 73 kg.

