Vaccino, dimezzate le prenotazioni per la prima dose ma Toti esulta: “Effetto del green pass”

Genova. “Sono 2.129 le prime dosi prenotate in Liguria negli ultimi sette giorni, un ulteriore piccolo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo finale: l’immunità di massa, arrivando al 90% della popolazione vaccinata”. A fornire il dato in una nota è il presidente ligure Giovanni Toti secondo cui si tratta di “un chiaro effetto del green pass, così come è un effetto del green pass anche l’alto numero di tamponi eseguiti ogni giorno, oggi 12.373 tra antigenici e molecolari”.

... » Leggi tutto