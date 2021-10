Ventimiglia, studio e personalizzazione della didattica all’istituto Fermi Polo Montale

Ventimiglia. L’ordinamento dei nuovi istituti professionali prevede una definizione degli obiettivi di apprendimento basata su competenze, ciascuna delle quali è sviluppata in riferimento ad

almeno due assi culturali, che permettono la formazione di una figura professionale consapevole e formata alle competenze generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la cultura del Cittadino Europeo. Il modello didattico è improntato al principio della customizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il sistema dell’istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni. La dirigente scolastica Antonella Costanza ha recepito le istanze innovative della normativa nazionale ed europea e ha orientato il gruppo docenti verso la creazione di una « struttura didattica » utilizzando una metodologia di apprendimento di tipo induttivo organizzata per unità di apprendimento. La dirigente scolastica ha curato e implementato l’attivazione di strumenti culturali e esperienziali all’interno dell’Istituto « Fermi Polo Montale» quali nuovi laboratori di informatica, laboratori di

Metodologia, laboratori di Fisica e di Chimica, laboratorio di scienze infermieristiche, per permettere allo studente di costruire con responsabilità e autonomia il proprio progetto personale e professionale.

... » Leggi tutto