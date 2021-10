Bordighera, in sella alla moto si schianta contro una corriera: un ferito

Bordighera. Un uomo in sella alla propria Harley Davidson si è schiantato contro una corriera di linea della Riviera Trasporti, rimanendo ferito. E’ successo sull’Aurelia, all’altezza di via Sorgente Solforosa, in località Madonna della Ruota a Bordighera. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il motociclista, che viaggiava in direzione Bordighera, abbia perso il controllo della due ruote e sia finito contro l’autobus diretto a Sanremo.

