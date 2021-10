Covid, presidente Toti: «Casi lievemente in salita, ma Liguria resta in zona bianca»

Genova. «Oggi in Liguria il numero dei positivi ha superato le 100 unità. Anche se nel dato rientrano alcuni casi non registrati nei giorni scorsi è chiaro che la circolazione del virus sia lievemente in aumento, nonostante la nostra regione sia stabilmente in zona bianca e il numero degli ospedalizzati sia tornato a diminuire proprio grazie alla nostra campagna vaccinale che ci tutela dai casi più gravi; basta pensare che lo scorso fine ottobre i ricoveri erano 20 volte superiori. Proprio per questo rinnovo l’appello a chi non si è ancora messo in sicurezza a ricorrere al vaccino, per tutelare la propria salute e quella degli altri. Invito anche tutti gli over 60 a non aspettare la scadenza del Green Pass per effettuare la terza dose. Se sono passati 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose non sussistono contrindicazioni e in questo modo le persone più esposte al virus potranno mettersi in sicurezza in un momento cruciale della pandemia». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla circolazione del virus.

... » Leggi tutto