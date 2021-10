Crisi RT, il presidente Barbagallo indica le situazioni da cui ripartire per il futuro

«Ci siamo chiariti non solo per il pagamento degli stipendi, che è stato effettuato nel mese di ottobre quanto per il futuro e la strategia da mettere in atto insieme alla Provincia ed altri comuni per dare non solo fiducia agli utenti e ai lavoratori, ma anche prospettive di sopravvivenza e rilancio alla società» commenta il presidente RT, Giovanni Barbagallo, all’auscita dal vertice di questa mattina in Prefettura.

Per quanto riguarda gli stipendi arretrati, il presidente commenta: «Il piano concordatario che verrà presentato dovrà contenere anche una serie di impegni per gli enti proprietari dell’azionariato: lavoreranno insieme a noi per il rilancio dell’azienda. Confidiamo che nei prossimi incontri ci sia lo sblocco delle somme pignorate, che ci consentirà di pagare gli stipendi e di avere le risorse da immettere nell’acquisto di pezzi di ricambio, delle gomme e del gasolio per avere e dare meno disagio. Il mese di settembre è pignorato, abbiamo dato un acconto ad inizio ottobre e ora abbiamo proceduto con il saldo. Contiamo che nell’udienza del 5 novembre si sblocchi la situazione delle somme sia di settembre che del futuro».

