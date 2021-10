Festival della Scienza tra tecnologia e arte contemporanea: ecco il programma di domani

Genova. Nel nono giorno di Festival in programma nove conferenze, due eventi speciali e uno spettacolo: Il corvo che schiacciava le noci ai semafori (ore 9.30), Premio Nazionale Federchimica Giovani (ore 10.30), S+T+Arts Talks in Genova (ore 16), Mappe del vedere tra Oriente e Occidente: il caso di Giuseppe Castiglione pittore gesuita (ore 17.30), Vuoi tu prendere in spos* questa IA? (ore 17.30), Coloriamo il cielo (ore 18), Nuvole (ore 18) Un autismo o tanti autismi? (ore 18), Il nostro futuro CRISPR (ore 18.30), Navigare liberi (ore 19), Einstein’s Sonata (ore 21), Archeologia e Intelligenza Artificiale (ore 21.30). In aggiunta al programma in presenza e online di conferenze ed eventi speciali, sono aperte le 17 mostre e i 42 laboratori, i cui orari sono disponibili su www.festivalscienza.it.

